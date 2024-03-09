Залужного признали негодным к военной службе «Зеркало недели»: Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Отмечается, что тогда же Залужный подал рапорт об увольнении.

Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошел ВЛК (военно-врачебную комиссию), где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отставка Залужного может нести политические риски для президента Украины Владимира Зеленского. Западные СМИ подчеркнули, что украинский генерал имеет высокую популярность среди населения. Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен назвал смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми.

Ранее сообщалось, что Залужный согласован на должность посла Украины в Великобритании. Кандидатуру генерала на этот пост уже утвердил президент страны Владимир Зеленский.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, Зеленский избавился от конкурента, когда назначил экс-главкома ВСУ послом в Лондоне. Он напомнил, что, по результатам опросов, Залужный получил мощную поддержку от граждан страны.