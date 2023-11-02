Залужного предложили премировать за рекламу российского оружия Политолог Корнилов: Залужный позорит западное оружие и хвалит российское

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный раздает западной прессе интервью, в которых позорит образцы натовского оружия и хвалит новые российские системы, заявил в беседе с ИА SM.News политолог, историк и журналист Владимир Корнилов. По его словам, слова украинского генерала можно расценивать как бесплатную рекламу продукции российского ВПК, за что его необходимо «премировать».

Дроны, в первую очередь, «Ланцеты» Залужный выделяет особо. Наши системы РЭБ, наши усовершенствованные системы ПВО. Он «опускает» хваленый Excalibur, говорит, новые российские системы позволили его легко обезвредить. Он заранее «опускает» F-16, которые они так долго клянчили у Запада, — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что приблизительно год назад Залужный в другом развернутом интервью перечислил пожелания киевского режима по танкам, БМП, артиллерии и другим видам вооружений, с которыми он обещал «запросто» взять Мелитополь.

Ему дали больше. Сегодня почему-то в этих материалах он не вспоминает те «хотелки». Он теперь выдвигает новые. Но как он это делает! Я считаю, что наше Министерство обороны или, как минимум, наш Военно-промышленный комплекс должны ему за эту статью особую премию выписать, — предложил эксперт.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.