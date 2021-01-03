«Закусывать надобно»: в соцсетях высмеяли спикера парламента Эстонии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас выступил с заявлением о границе с РФ. Он утверждает, что она до сих пор регламентируется Тартуским миром, подписанным 2 февраля 1920 года, потому Эстонии принадлежит часть Псковской области.
Реакция официальных лиц РФ не заставила себя ждать. Но если они дипломатично выразили несогласие с позицией Пыллуааса, то пользователи Twitter ни в чём себя не ограничивали.
Как писал NEWS.ru, высказывание Пыллуааса оценил историк Владимир Шаповалов. Он отметил, что данная территория РФ подтверждена международным правом и на ней живут россияне. Кроме того, исторические и юридические основания для претензий Эстонии отсутствуют, поэтому «апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна».