«Закусывать надобно»: в соцсетях высмеяли спикера парламента Эстонии

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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас выступил с заявлением о границе с РФ. Он утверждает, что она до сих пор регламентируется Тартуским миром, подписанным 2 февраля 1920 года, потому Эстонии принадлежит часть Псковской области.

Реакция официальных лиц РФ не заставила себя ждать. Но если они дипломатично выразили несогласие с позицией Пыллуааса, то пользователи Twitter ни в чём себя не ограничивали.

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Другой комментатор отмечает, что мнение одного человека не обязательно отражает точку зрения всех граждан страны.

Не остался в стороне и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил об активном взаимодействии Эстонии с НАТО.

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Как писал NEWS.ru, высказывание Пыллуааса оценил историк Владимир Шаповалов. Он отметил, что данная территория РФ подтверждена международным правом и на ней живут россияне. Кроме того, исторические и юридические основания для претензий Эстонии отсутствуют, поэтому «апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна».