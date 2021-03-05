Закрытый на Украине телеканал заявил о давлении Зеленского на YouTube

https://static.news.ru/photo/dff0bc98-7de2-11eb-bad6-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Телеканал «112 Украина», закрытый ранее на Украине указом президента страны Владимира Зеленского, заявил, что YouTube заблокировал их трансляцию под давлением украинских властей.

Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Отмечается также, что «попытки уничтожить независимые СМИ» связаны с тем, что действующие власти не знают, как реагировать на стремительную потерю своей популярности. Представители канала выразили надежду, что администрация видеохостинга не будет идти на поводу у Киева и продолжать «пагубную политику закрытия каналов независимых СМИ».

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.

Как писал NEWS.ru, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука. Они введены против политика и его супруги телеведущей Оксаны Марченко по статье «Финансирование терроризма». Медведчук назвал произошедшее «торжеством анархии». Он подчеркнул, что санкции не могут быть применены без решения суда.