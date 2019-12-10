https://static.news.ru/photo/1ce33e72-1b5c-11ea-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закрытие сайта «Миротворец», на котором публиковалась информация о «врагах страны», может быть связано с изменениями в самом обществе Украины. Дело в том, что государство, в котором поощряется деятельность таких порталов, не может заслуживать уважения. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, закрытие «Миротворца» в первую очередь важно для самой Украины. Не исключено, отмечает Морозов, что прекращение работы портала может быть связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский чувствует себя на своём посту более уверенно. В этом, вероятно, свою роль сыграл и прошедший саммит в «нормандском формате».

Но как бы там ни было, наличие этого сайта — это был нонсенс. Это была мерзостная ситуация, которая должна была быть так или иначе исправлена, — приводит слова сенатора сайт Sputnik.

О закрытии скандального портала стало известно 10 декабря.

На сайте «Миротворец», созданном в 2014 году, появляется информация о «врагах Украины». В 2018 году в него был внесён экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Также в базу данных «Миротворца» внесли и экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский.

Как ранее писал NEWS.ru, парламент Украины не наделён полномочиями по закрытию сайтов, в том числе скандально известного портала «Миротворец», на котором публикуются данные о «врагах страны». Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.