Закрытие границы с Россией привело к исчезновению района в Финляндии Yle: финский муниципалитет Виролахти опустел из-за закрытия границы с Россией

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Финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией, пишет Yle. Авторы материала отмечают высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе.

В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти, — сказано в статье.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финском руководстве, поскольку мотивом Хельсинки стал политизированный подход к ситуации. Подобные шаги в духе холодной войны, по мнению дипломата, представляют собой возведение новых разделительных линий на европейском континенте.

До этого правительство Финляндии известило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.