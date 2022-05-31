Патриарху Кириллу закроют въезд на Украину Верховная Рада проголосовала за запрет для патриарха Кирилла въезжать на Украину

Патриарх Кирилл / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попал в черный список Украины. 31 мая Верховная Рада проголосовала за введение санкций, под действие которых также попал митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев или Дашевский), заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. В ближайшее время решение парламента будет рассмотрено Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Рада проголосовала за введение санкций против Патриарха Кирилла, а точнее генерала ФСБ Гундяева, и других деятелей РПЦ! Срок — 10 лет. Это решение должно рассмотреть СНБО. Полный список имен — смотрите на фото, — написал он.

Рестрикции также ввели против протоиерея Николая Балашова и митрополита Тихона (Георгий Шевкунов).

Ранее власти Литвы предложили ввести ограничения против патриарха Кирилла. Предстоятеля РПЦ назвали «одним из главных сторонников» спецоперации. Также, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить патриарха Кирилла престола. Глава ПЦУ Епифаний обвинил предстоятеля РПЦ в поддержке спецоперации на Украине и распространение «ереси».

В РПЦ такие меры назвали недопустимыми и подчеркнули, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.