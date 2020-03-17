Финляндия закроет железнодорожное пассажирское сообщение с РФ в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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На данный момент в Финляндии введён режим ЧС. Количество участвующих в общественных собраниях ограничено до десяти человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жителей Москвы переведут на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома, и ряд других серьёзных ограничений. О каком именно количестве инфицированных идёт речь, не уточняется.