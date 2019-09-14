Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект о статусе ветерана. По его словам, в ближайшее время он будет внесён в Верховную раду.
Он напомнил, что документ разработало Министерство ветеранов.
Важно, что в нём будет механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев, — уточнил украинский лидер.
Глава государства добавил, что предоставит законопроекту статус неотложного, передаёт
Ранее News.ru писал, что депутаты Рады от президентской партии «Слуга народа» намерены лоббировать принятие закона о ветеранах. Документ должен регламентировать категории ветеранов и льготы для них. По замыслу авторов инициативы, координировать предоставление льгот ветеранам и не только будет специальное агентство.