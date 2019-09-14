Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект о статусе ветерана. По его словам, в ближайшее время он будет внесён в Верховную раду.

Он напомнил, что документ разработало Министерство ветеранов.

Важно, что в нём будет механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев, — уточнил украинский лидер.

Глава государства добавил, что предоставит законопроекту статус неотложного, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что депутаты Рады от президентской партии «Слуга народа» намерены лоббировать принятие закона о ветеранах. Документ должен регламентировать категории ветеранов и льготы для них. По замыслу авторов инициативы, координировать предоставление льгот ветеранам и не только будет специальное агентство.

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