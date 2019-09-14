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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает реальным рост экономики страны на 5–7% в следующие годы. Политик не видит ничего фантастического в том, что суммарно за пять лет этот показатель может составить 40%.

Соответствующее заявление глава правительства сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Это не фантастическая цифра для Украины, — подчеркнул Гончарук. По данным Государственной службы статистики, украинский ВВП...