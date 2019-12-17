https://static.news.ru/photo/9910e992-20fa-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины. Об этом сообщается на сайте Конституционного суда страны.

Согласно предложению украинского лидера, в статьях 76 и 77 Конституции Украины должно быть прописано сокращение числа народных депутатов с 450 до 300 человек. Также законопроектом предусматривается, что кандидат в народные депутаты должен владеть государственным языком.

Президент Украины пытался изменить избирательное законодательство страны сразу после своего вступления в должность, но инициативу не поддержали депутаты парламента предыдущего созыва.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о проверке депутатов на детекторе лжи.