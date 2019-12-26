Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жителей Украины, заявляющих о необходимости страны вступить в Евросоюз, выросло на 11% после проведения «нормандского саммита».

Данные следуют из результатов исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы центра Разумкова. Отмечается, что в настоящее время более 64% граждан страны выступают за её вступление в...