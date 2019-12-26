Закон президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий депутатов Верховной рады («кнопкодавство») признан неконституционным.
Конституционный суд предоставил негативный вывод, — сообщил представитель главы государства в КСУ Фёдор Вениславский.
По его словам, суд признал, что закон не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.
Законопроект предполагал введение штрафов, а также лишение нардепов мандата за неличное голосование и прогулы, сообщает портал Liga.net.
Как писал NEWS.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» будет расследовать случаи неличного голосования своих политиков в Верховной раде.
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