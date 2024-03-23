«Заказной теракт»: Кнайсль дала оценку атаке на «Крокус Сити Холл» Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала теракт в «Крокусе» заказом против России

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Карин Кнайсль

Мир должен осудить теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в полной мере, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, которые транслировались в эфире Первого канала, нападение является заказом против России.

Я очень сожалею, что в Европейском Союзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов, — заявила Кнайсль.

Она отметила, что случившееся в «Крокусе» производит впечатление организованного преступления, которое «имеет политические основания за спиной». Кнайсль добавила, что это «действия против конкретного государства». Бывшая глава МИД Австрии также выразила соболезнования российскому народу в связи с терактом.

Ранее верховный комиссар Организации по правам человека Фoлькер Тюрк осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Подразделение ООН сообщило, что виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами о правах человека и выразило солидарность с жертвами насилия.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны всего мира должны объединиться, чтобы ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) никогда не смогло возродиться. Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции о возможных организаторах теракта в «Крокус Сити Холле».