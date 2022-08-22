Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» подал в суд на «Росатом» Финская Fennovoima потребовала от «Росатома» около €2 млрд за недостроенную АЭС в Финляндии

Фото: rusatom-energy.ru

Макет АЭС «Ханхикиви-1»

Финская энергетическая компания Fennovoima Oy, которая выступила заказчиком на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала в суд на «Росатом», заявил исполнительный директор фирмы Йоахим Шпехт в интервью Helsingin Sanomat. В иске от Fennovoima значится сумма около €2 млрд, предъявленная к российской госкорпорации.

В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее €2 млрд, — сообщил Шпехт.

Претензии Fennovoima Oy касаются возвращения выплаченного финской стороной аванса на €800 млн, а также платежи по процентам в размере €200 млн. В компании не сомневаются, что в скором времени «Росатом» подаст ответную жалобу на аналогичную сумму, поскольку у Fennovoima не было оснований для расторжения контракта на постройку «Ханхикиви-1».

Шпехт считает, что недостатка в кандидатах на завершение строительства станции не будет в связи с ценностью участка, на котором будет расположена станция. По его словам, процесс лицензирования площадки под новую АЭС займет от пяти до восьми лет.

Вы должны найти подходящий участок, провести анализ, оценку воздействия на окружающую среду, подать заявку на получение разрешений — мы все это сделали, — отметил он.

У компании Fennovoima два владельца: финская Voimaosakeyhtiö SF с 66% процентами акций, а также российская RAOS Voima (34%) — дочернее предприятие «Русатом Энерго Интернешнл», представляющее интересы «Росатома».

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская госкорпорация выставит Финляндии счет за расходы, потраченные на нереализованный проект по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Он подчеркнул, что шансы вернуть эти средства высоки и Росатом имеет успешный опыт в решении подобных вопросов. Проект предполагал строительство одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 МВт. Эксперты оценивали стоимость АЭС в €7—7,5 млрд.