16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

«Закарпатье отдаём России»: Киев требует извинений за шутку Словакии

00:27, 04 марта 2021 19
Фото: pixabay

Украинские дипломаты обиделись на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который предложил России забрать украинский регион Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал достаточно резко, сказав, что Матович может подарить Москве пару регионов своей страны.

Пусть обменяет на несколько регионов Словакии, — написал Кулёба в своем Twitter.

Дипломат посетовал, что премьер страны позволил себе настолько «некорректные высказывания», потому что это может испортить очень дружеские и искренние отношения между странами.

Скандал произошёл после публикации интервью с премьером Словакии на Radio Expres. В ответ на вопрос журналиста, что Матович пообещал России в обмен на вакцину «Спутник V», он сказал: «Закарпатскую Украину». Киев вызвал временного поверенного в делах Словакии Матуша Корбе и выразил ему протест.

Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала, писал NEWS.ru.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео