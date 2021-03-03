«Закарпатье отдаём России»: Киев требует извинений за шутку Словакии

Дипломат посетовал, что премьер страны позволил себе настолько «некорректные высказывания», потому что это может испортить очень дружеские и искренние отношения между странами.
Скандал произошёл после публикации интервью с премьером Словакии на Radio Expres. В ответ на вопрос журналиста, что Матович пообещал России в обмен на вакцину «Спутник V», он сказал: «Закарпатскую Украину». Киев вызвал временного поверенного в делах Словакии Матуша Корбе и выразил ему протест.
Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала, писал NEWS.ru.