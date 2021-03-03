«Закарпатье отдаём России»: Киев требует извинений за шутку Словакии

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Украинские дипломаты обиделись на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который предложил России забрать украинский регион Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал достаточно резко, сказав, что Матович может подарить Москве пару регионов своей страны.

Пусть обменяет на несколько регионов Словакии, — написал Кулёба в своем Twitter.

Äakujem komentÃ¡torom zo Slovenska za slovÃ¡ podpory a solidarity s Ukrajinou — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Дипломат посетовал, что премьер страны позволил себе настолько «некорректные высказывания», потому что это может испортить очень дружеские и искренние отношения между странами.

Скандал произошёл после публикации интервью с премьером Словакии на Radio Expres. В ответ на вопрос журналиста, что Матович пообещал России в обмен на вакцину «Спутник V», он сказал: «Закарпатскую Украину». Киев вызвал временного поверенного в делах Словакии Матуша Корбе и выразил ему протест.

Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала, писал NEWS.ru.