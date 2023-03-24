«Заигрался»: политолог об угрозах Подоляка Китаю из-за нейтралитета Политолог назвал чушью угрозы Подоляка из-за «неопределенной позиции» Китая

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Китаю могут грозить последствия из-за неопределенной позиции по украинскому конфликту, сообщает «360». Политолог Александр Дудчак назвал эти слова чушью. Эксперт считает, что Подоляк «заигрался» и выразил надежду, что КНР не отреагирует на подобные заявления, поскольку в таком случае последствия грозят самому Киеву.

Чушь это полнейшая <...> То есть если Китай займет неправильную, по мнению Зеленского, позицию, для него будут какие-то последствия? По-моему, Подоляк уже заигрался. Надеемся, что в Китай не слышит и для Зеленского не будет никаких последствий, а ведь может и услышать, — отметил Дудчак.

Политолог также прокомментировал слова Подоляка, что разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского «не отменен», но затруднен нейтральной позицией Пекина. По его мнению, у китайского лидера вряд ли есть в планах разговор с украинской стороной.

Это просто «утка», которая полетела от [генсека НАТО] Столтенберга, который сказал, что Си Цзиньпин должен звонить Зеленскому, чтобы выяснить его мнение. Во-первых, это наглость, во-вторых, хамство, а в-третьих, Подоляк неправильно интерпретировал, придумывал то, чего нет, — убежден Дудчак.

Ранее Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется, однако в его организации имеются определенные сложности. По словам советника, подобная ситуация сложилась из-за позиции Китая.