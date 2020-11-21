Захвативший заложников в Тбилиси извинился и объяснил свой поступок

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Леван Зурабашвили, который 20 ноября ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и на протяжении нескольких часов удерживал там заложников, извинился за поступок.

Хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании. Кто как не они знают, что я не хотел причинять им увечья. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях, запретила азартные игры или подвергла жёстким ограничениям, что, в свою очередь, защитило бы граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок, — цитирует Зурабашвили Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.

В письме мужчина также жалуется на высокие цены на лекарства и на то, что люди не имеют возможности их купить.

Ранее NEWS.ru писал, что злоумышленник захватил в заложники людей в офисе микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он также выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания «Формула». По информации СМИ, «список требований широкий и подразумевает социальные темы». Но МВД страны не разрешило публиковать запись целиком.

В итоге силовики поймали захватившего заложников. Освобождённые люди поэтапно покинули здание, где произошло ЧП.