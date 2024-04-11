Захарова заявила, что Россия не может доверять Швейцарии Захарова: РФ не может доверять Швейцарии из-за антироссийских действий

У Москвы не может быть доверия к Берну из-за антироссийских действий и поддержки Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о решении правительства Швейцарии провести конференцию по Украине, передает ТАСС. По ее словам, в таких условиях невозможно быть нейтральной принимающей стороной.

Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению, — сказала Захарова.

Проведение конференции по Украине без участия России является абсурдом, считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. По его словам, когда речь идет об урегулировании конфликта, необходимо участие в переговорах обеих сторон. Иначе это противоречит самой идее переговоров о мире.

Накануне стало известно, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке. Берн не исключает, что мероприятие будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.