У Москвы не может быть доверия к Берну из-за антироссийских действий и поддержки Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о решении правительства Швейцарии провести конференцию по Украине, передает ТАСС. По ее словам, в таких условиях невозможно быть нейтральной принимающей стороной.

Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению,сказала Захарова.

Проведение конференции по Украине без участия России является абсурдом, считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. По его словам, когда речь идет об урегулировании конфликта, необходимо участие в переговорах обеих сторон. Иначе это противоречит самой идее переговоров о мире.

Накануне стало известно, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке. Берн не исключает, что мероприятие будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.

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