Захарова высказалась об идее главы МИД Италии создать армию Евросоюза Захарова предложила Италии до создания армии ЕС разобраться с мигрантами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Главе МИД Италии Антонио Таяни, прежде чем выдвигать идеи о создании армии Евросоюза для поддержания мира, стоило бы сначала научиться гуманно относиться к вопросу с беженцами и мигрантами, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявление министра создать некие вооруженные силы Евросоюза, которые бы поддерживали мир и предотвращали конфликты в регионе. Российский дипломат обратила внимание на стоимость такой инициативы для европейских столиц, входящих в сообщество.

Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию, — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что содержание любых вооруженных сил требует финансовых вложений, например на топливо. Она предположила, что США намеренно поднимут на этот ресурс цены, если Брюссель со своими новыми ВС не будет действовать по указке Вашингтона.

Таяни объяснял свою инициативу тем, что странам — членам ЕС нужно более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны. По мнению политика, в мире, где существуют такие могущественные государства, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы происходят от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждан Европы может защитить только ЕС.

Ранее политолог Алексей Макаркин высказал мнение, что ЕС остается одним из важнейших игроков на мировой политической арене. По его словам, настроения в Евросоюзе изменились, однако ни одна страна еще не вышла из его состава, за исключением Великобритании. При этом Лондон изначально занимал особое положение в организации, отметил он.