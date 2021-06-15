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Европа

Захарова в трёх словах описала новую стратегию ЕС в отношении России

08:30, 16 июня 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России будет основана на трёх базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что новую внешнеполитическую стратегию в отношении РФ подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель специально к саммиту, который пройдёт в Брюсселе 24–25 июня.

Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать»? Не представляете? А это Боррель, — написала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что у авторов новой концепции есть ряд проблем. В частности, это трудности со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием.

Ранее Мария Захарова в Telegram-канале высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО.

Она отметила, что Киев не собирается просить о принятии в ряды Альянса и ждёт приглашения.

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