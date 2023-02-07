Захарова увидела нотки неадекватности в словах Борреля Захарова: слова Борреля о СМИ придают действиям ЕС новые краски с оттенками неадекватности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Действия европейских властей «заиграли новыми красками с оттенками неадекватности» после слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о мотивах запрета российских СМИ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова европейского дипломата о том, что запрет ряда российских изданий в Европе является «защитой свободы слова».

Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности, — написала Захарова.

В своей речи представитель ЕС заявил, что Россия создала инфраструктуру, чтобы вводить в заблуждение и дестабилизировать ситуацию «в промышленных масштабах». Он назвал распространение ложной информации главной угрозой для либеральных демократий.

Также Боррель сообщил, что Евросоюз активно поддерживает российские СМИ, которых Минюст РФ включил в список иноагентов. Он сказал, что указанные издания «говорят правду» и потому в Европе им предоставляют практическую помощь.