Действия европейских властей «заиграли новыми красками с оттенками неадекватности» после слов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о мотивах запрета российских СМИ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова европейского дипломата о том, что запрет ряда российских изданий в Европе является «защитой свободы слова».
Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности, — написала Захарова.
В своей речи представитель ЕС заявил, что Россия создала инфраструктуру, чтобы вводить в заблуждение и дестабилизировать ситуацию «в промышленных масштабах». Он назвал распространение ложной информации главной угрозой для либеральных демократий.
Также Боррель сообщил, что Евросоюз активно поддерживает российские СМИ, которых Минюст РФ включил в список иноагентов. Он сказал, что указанные издания «говорят правду» и потому в Европе им предоставляют практическую помощь.