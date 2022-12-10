Захарова усомнилась в правдивости заявлений Меркель о Минских соглашениях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале привела ряд высказываний бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях за разные годы и задалась вопросом, в каких случаях экс-лидер Германии говорила правду. Дипломат указала на противоречивость заявлений Меркель, которая в бытность канцлером называла «Минск-2» единственным путем мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Однако эти слова поставило под сомнение свежее интервью Меркель изданию Die Zeit, в котором она назвала Минские соглашения «попыткой дать время Украине».

Вопрос предельно конкретный: когда Ангела Меркель говорила правду? — задалась вопросом Захарова.

Спикер МИД привела цитату Меркель за март 2015 года, когда она допускала «серьезные санкции» за нарушение Минских соглашений. В октябре 2016 года Меркель призывала вернуться к обсуждению договоренностей. А в октябре 2017-го заявила, что «Минск» — это «все, что у них есть» для урегулирования в Донбассе, призвав к установлению долгосрочного режима прекращения огня. Спустя месяц Меркель утверждала, что власти США также привержены минским договоренностям, назвав их «хорошим базисом».

В апреле 2018 года Меркель уверяла, что Германия и Франция «будут и в дальнейшем искать выход из ситуации» вместе с Украиной и Россией. В 2018 году тогдашний канцлер неоднократно говорила о необходимости разрешения кризиса, признавая, что соглашения не выполняются. А в декабре 2019 года политик задумалась о внесении изменений в документ, выразив надежду на его «оживление».

В декабре 2022 года в интервью Die Zeit Меркель призналась, что Минские соглашения «были попыткой дать время Украине», которая использовала его, чтобы стать сильнее, по ее словам.

Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время, — сказала Меркель.

Ранее Захарова назвала откровения Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал. Пресс-секретарь МИД сочла слова экс-канцлера признанием в том, что таким образом она лишь пыталась отвести внимание мирового сообщества от реальных проблем и выиграть время, чтобы накачать Киев оружием и подготовить к большому конфликту.