Захарова указала на признак «нацистской сути» киевской власти Захарова: подразделение ВСУ назвали в честь пособника Гитлера Коновальца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Украинская власть в очередной раз проявила свою нацистскую сущность, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала решение Киева назвать одно из подразделений ВСУ в честь националиста Евгения Коновальца.

Подтверждение нацистской сути киевского режима — еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение «в честь» гитлеровца Евгения Коновальца, — указала Захарова.

По ее словам, благодаря уголовным архивам СССР о Коновальце известно достаточно. Так, со времен Первой мировой войны он работал на Германию, а когда Украина была оккупирована, именно отряды Коновальца наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве. Захарова подчеркнула, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Также есть сведения, что Коновалец «лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера».

Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным, — отметила Захарова.

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