Захарова: Россия спросит с Латвии за снос советских памятников Захарова: Россия может потребовать компенсацию от Латвии за ущерб советским памятникам

Фото Таисия Воронцова/ТАСС

Российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захaровой. Послу Латвии Марису Риекстиньшу, вызванному в ведомство, было заявлено, что российская сторона считает нарушением обязательств одностороннее прекращение республикой действия 13-й статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

Указанное нарушение даёт основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванного упомянутым нарушением, — говорится в тексте комментария Захаровой.

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что бульдозер стал символом «европейской демократии». Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический строй, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев. Помимо этого, спикер Совфеда предложила забрать подлежащие сносу памятники из Прибалтики и установить их на границе.

Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс ранее заявил, что Россия может забрать себе памятник Освободителям. О намерении забрать монумент после демонтажа уже сообщали власти Ленинградской области.