Telegraph удалила статью о том, что Трасс могла оставить в России ДНК

Издание Telegraph удалило со своего сайта новость, в которой сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК во время сдачи ПЦР-теств в ходе визита в Москву. О данной мере передаёт РИА Новости, успевшее ознакомиться с содержанием статьи. С момента публикации новости до момента её удаления прошло менее дня.

Возникла обеспокоенность относительно возможности того, что Лиз Трасс «предоставила русским свою ДНК» с помощью теста на COVID во время своего недавнего визита в Москву, — было указано в удалённой статье газеты.

Отмечается, что публикация была сделана 14 часов назад. Ссылку на материал можно найти при помощи Google-поиска, однако при переходе по ней сообщается , что страница не найдена.

Схожие опасения высказало агентство Reuters в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. По его информации, длинный стол, за которым сидели французский лидер и президент России Владимир Путин и который вызвал широкую реакцию в Сети, был обусловлен именно страхом оставить ДНК.

Глава британского МИД Лиз Трасс приезжала в Москву на переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Гуляла по вечерней Москве дипломат вечером в среду, 9 февраля, накануне важной встречи, на которой несколько раз попала в курьёзное положение.

Ирландский журналист Брайан Макдональд назвал «нелепой» прогулку главы британского МИД Лиз Трасс по Красной площади в Москве. Он объяснил, что дипломат оделась не по погоде, чем рассмешила россиян.

Также Трасс допустила географическую ошибку в ходе закрытой части переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это произошло, когда британский министр заявила Лаврову о необходимости отвести российские войска от украинской границы.

На это он ответил, что военные находятся на территории своей страны, поэтому никаких нарушений нет. Обмен такими репликами повторился дважды. После чего Лавров задал вопрос, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что та ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».