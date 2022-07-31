Захарова призвала Приштину и стоящие за ней США прекратить провокации

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

МИД России призывает Приштину и стоящие за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, развитие событий в Косово — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза.

Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово, — отметила она.

Дипломат назвала решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» Альбином Курти.

Захарова отметила, что лидеры косоваров преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Они знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы. На острие атаки находится Белград, который Запад хочет «нейтрализовать» косовоалбанскими руками, добавила она.

Ранее в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местное население начало строить баррикады. Между тем косовские албанцы начали собираться в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Местные СМИ сообщили о том, что несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине». Данная информация официально пока не подтверждена.