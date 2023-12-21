Захарова предупредила об ответных шагах за «Дом Москвы» в Риге МИД РФ готовит ответ за рейдерский захват спецслужбами «Дома Москвы» в Риге

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Дом Москвы» в Риге

Захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге и допросы сотрудников стали актом государственного бандитизма, РФ ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат напомнила, что в латвийском парламенте лоббируют инициативу прибрать к рукам здание, которое принадлежит правительству Москвы.

Такое рейдерское вторжение нельзя оценить иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют, — предупредила она.

Захарова рассказала, что 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание центра, отобрали у сотрудников средства связи и помимо допросов работников проводят опись имущества. Более того, на входе установили «пост охраны».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что политика Риги, в том числе захват «Дома Москвы», может привести к полному разрыву дипломатических отношений между странами. По его словам, подобного исхода лучше избегать, но бесконечно выступать с миротворческими идеями тоже невозможно.