Захарова пообещала ответ на санкции Франции против российских дипломатов Захарова: Россия ответит Франции в случае санкций против российских дипломатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Если Париж добавит в санкционные списки российских дипломатов, то против французских представителей МИД будут введены ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она отреагировала на предупреждение французского внешнеполитического ведомства после заявления пресс-секретаря российского посольства в Париже Александра Макогонова, который заявил о том, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.

Тронут наших дипломатов, получат ответные меры, — пообещала она.

При этом Захарова задалась вопросом — что именно не устроило Париж. По ее мнению, вариантов несколько: «традиция задавать вопросы», «традиция давать ответы на вопросы» и «возможная гибель на Украине французов».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что власти страны приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов. Сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона, при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.

Захарова подтвердила, что посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши об ограничении передвижений российских дипломатов с 1 июня. В документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер, обратила внимание она.