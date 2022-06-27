Захарова ответила Шольцу о невозможности прежних отношений с Россией

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о невозможности восстановления прежних отношений с Россией в свете сложившейся ситуации на Украине. Свой ответ западному политику российский дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Захарова отметила, что происходящее на Украине как раз и является следствием подрывной политики Запада.

Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен. Ситуация на Украине — результат провокационной и подрывной политики западных режимов, — написала Захарова.

О том, что возврат к прежним отношениям с Россией невозможен, Шольц заявил на саммите G7. По его словам, Россия нарушает существующие в мировой политике «правила и нормы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что Киев будет вести переговоры с Москвой, когда он «вновь окажется в позиции сильного». Он добавил, что сейчас не время для переговоров.