Захарова отреагировала словами из песни на встречу Меркель и Макрона

https://static.news.ru/photo/8fb18678-d075-11eb-bb97-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале разместила песню из кинофильма «Звуки музыки», комментируя встречу глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Европейские политики на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что ЕС и США при имеющихся сложностях должны вести диалог с Россией.

Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?», — говорится в её сообщении.

Захарова также привела ссылку на перевод текста песни на русский язык.

Ранее стало известно, что государства — члены Европейского союза должны выработать единый общий подход к отношениям с Россией. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.