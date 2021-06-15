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Захарова отреагировала на слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

14:20, 15 июня 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО. 

Она отметила, что Киев не собирается просить о принятии в ряды Альянса и ждёт приглашения.

И чтобы им доплатили ещё, нет? — саркастично отреагировала Захарова.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что абстрактные заявления о перспективах вступления в НАТО не устраивают Украину. После саммита лидеров стран Североатлантического альянса в эфире телеканала ICTV он отметил, что нужны конкретные даты получения плана действий по членству.

Представители НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к военному блоку. Однако конкретные сроки возможного вступления этих стран в организацию не были названы.

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