Захарова отреагировала на слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/3719d2a0-cdcc-11eb-97a5-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО.

Она отметила, что Киев не собирается просить о принятии в ряды Альянса и ждёт приглашения.

И чтобы им доплатили ещё, нет? — саркастично отреагировала Захарова.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что абстрактные заявления о перспективах вступления в НАТО не устраивают Украину. После саммита лидеров стран Североатлантического альянса в эфире телеканала ICTV он отметил, что нужны конкретные даты получения плана действий по членству.

Представители НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к военному блоку. Однако конкретные сроки возможного вступления этих стран в организацию не были названы.