«Редкостные мрази»: Захарова о попытках ЕС вернуть беженцев на Украину Захарова заступилась за бежавших в ЕС украинцев, которых хотят передать ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад и власти Киева готовы пожертвовать жизнью каждого гражданина Украины ради достижения своих целей, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление российского дипломата прозвучало в ответ на слова вице-премьера Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Евросоюз работает над решением о выдаче Украине мужчин призывного возраста.

Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца, — написала она.

Ранее идею о возвращении на родину граждан Украины поддержали президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства республики Ингрида Шимоните. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

До этого в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил уверенность, что ЕС пойдет на шаг с выдачей украинцев призывного возраста Киеву. Он уверен, что Евросоюз хочет продолжения конфликта, но при этом не хочет использовать собственные военные подразделения.

Позже выяснилось, что Германия не будет выдавать Украине мужчин, уехавших в ФРГ от мобилизации на родине. По словам министра юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушмана, сделать это не позволяет немецкое законодательство.