«Продал граждан Украины»: Захарова о соглашении Зеленского с Amazon Захарова заявила, что Зеленский продал Amazon сотни тысяч персональных данных украинцев

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский, передав государственную информацию Западу, продал граждан страны, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала информацию о заключении между Киевом и корпорацией Amazon соглашения, в соответствии с которым вся государственная информация будет вывезена из страны и загружена в западные облачные хранилища.

Сколько средств Amazon на это тратит, неизвестно, но есть оценки объемов данных: более 10 Петабайт (то есть свыше 10 миллионов Гигабайт информации — фактически все персональные и другие данные, что были в украинских реестрах об украинцах). <...> Зеленский продал граждан Украины еще и так, — написала дипломат.

Ранее Захарова в своем Тelegram-канале назвала «проявлением нацизма в полный рост» слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении закрыть российское культурное пространство в Крыму. Она отметила, что подобные заявления звучали из Киева ранее под одобрение Запада.

Также Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, сообщила, что Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии. Она также усомнилась в том, что от Киева поступит такая инициатива.