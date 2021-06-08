Захарова назвала законопроект, укрепляющий Киев на неонацистских позициях

https://static.news.ru/photo/869fc460-c859-11eb-9176-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о коренных народах Украины, в перечень которые не вошли русские, укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях. Об этом в своём Telegram-канале написала официальных представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В конце мая Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.

Захарова подчеркнула, что под действие этой правовой нормы попадут миллионы людей. Как отметила представитель МИД, сигнал Киева населению вполне понятен.

Есть у вашей национальности, народности, народа своё государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства, — трактовала послание дипломат.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы во вторник, 8 июня, приняли проект заявления об осуждении законопроекта украинского президента Владимира Зеленского, согласно тексту которого русские не являются коренным народом государства.