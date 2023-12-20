Захарова поймала Борреля на лжи после его слов о санкциях против России Захарова: ЕС с помощью обмана заставляет страны СНГ следовать санкционному курсу

Фото: Christophe Licoppe/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Брюссель пошел на прямой подлог, чтобы заставить соседние с РФ страны примкнуть к антироссийскому курсу, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, именно этим объясняются ложные заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Ереван и Баку присоединились к санкциям, введенным против Москвы.

Это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку, взять еще одну антироссийскую высоту, закрепиться в очередной раз на антироссийских позициях где-то в непосредственной близости от нашей страны, — заметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Боррель сначала на словах «включил» Азербайджан и Армению в списки стран, якобы поддерживающих антироссийские рестрикции, а затем его подчиненные из внешнеполитической службы ЕС обнародовали список, из которого обе республики «чудесным образом» исчезли. Такое поведение Борреля Захарова сочла очередным проявлением политики неоколониализма Запада. Эта ситуация, надеется Захарова, должна стать уроком для государств, нацеленных на сближение с ЕС и НАТО.

Все потуги Брюсселя придать своим антироссийским рестрикциям вид соответствия международным правовым нормам за счет подтягивания всеми правдами и неправдами к своим санкционным мерам третьих стран — это пустое, неконструктивное, бесперспективное занятие, — подчеркнула Захарова.

Ранее в Армении опровергли слова Борреля о том, что Ереван присоединился к очередному пакету санкций, введенных против России. Пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян сообщила, что армянские власти часто присоединяются к решениям Евросоюза, однако постановление Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря поддерживать не стали.