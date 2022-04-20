Захарова назвала число иностранных наёмников, которых привлёк Киев

С начала военной операции власти Украины привлекли в страну около семи тысяч иностранных наёмников из 63 стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 20 апреля. По её словам, западные страны поддерживают Киев не только оружием, но и просто кадрами, поставляя туда наёмников.

С начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, только по открытым данным, порядка 7 тысяч иностранных наёмников из 63 государств, — сказала дипломат.

Захарова отметила, что большинство наёмников приезжает из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии, при этом есть некоторые государства, которые активно этому противодействуют. Дипломат добавила, что вербовкой наёмников по всему миру занимаются украинские посольства при поддержке Вашингтона.

Ранее Захарова заявила, что в Великобритании «буквально в секунду» отвернулись от граждан своей страны Эйдена Эслина и Шона Пиннера, захваченных в плен на Украине, и сочли их попадание в плен «личным делом».

По информации Минобороны России, Киев привлёк всего около семи тысяч наёмников из 63 стран. Так, по данным ведомства, на территории мариупольского комбината «Азовсталь» в составе украинской группировки находится до 400 наёмников.