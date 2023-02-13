Захарова: Запад старается надломить политическую волю сербского руководства

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в официальном ответе на вопрос о готовности Белграда ввести санкции против Москвы предположила, что решение Сербии в этом случае не может быть самостоятельным из-за давления со стороны Запада. По ее словам, США и ЕС не выдерживают «половинчатых» отношений с Россией, поэтому требуют от малых союзников более конкретных действий.

Знаем, какая выдержка требуется Белграду, чтобы продолжать с нами работать – разумеется, в интересах своего государства – под жесточайшим прессингом со стороны Вашингтона и Брюсселя сотоварищи, которые из кожи вон лезут, чтобы втянуть Сербию в свой «антироссийский фронт». Их реальная цель – не «стабилизировать» регион, а надломить политическую волю сербского руководства и первым делом заставить его подключиться к санкционному режиму против России, — говорится в заявлении представителя ведомства.

По словам Захаровой, Сербия неоднократно делала выбор в пользу сохранения отношений с Россией, теряя перспективы получить инвестиции со стороны западных партнеров.

Неоднократно слышали от сербских коллег размышления на тему пересмотра своих собственных взглядов на отношения с Россией со ссылками на евроинтеграционные приоритеты, риск лишиться западных инвестиций и тому подобное. Тогда, однако, вывод делался правильный: национальные интересы не являются предметом торга, в Белграде понимают самостоятельную ценность российско-сербского стратегического партнерства и потому воздерживаются от практических мер в ущерб нашим отношениям, — заявляет Захарова.

Представитель министерства настаивает, что международные отношения по принципу «кто не с нами, тот против нас» не принесут ни одной из сторон в долгосрочной перспективе никаких практических или политических дивидендов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране все-таки придется ввести санкции против России, хотя он и постарается «потянуть время столько, сколько возможно». Вучич заявлял, что для Запада важно закрыть доступ России на Балканы. Москва при этом не может допустить, чтобы у Запада была «такая чистая позиция». В результате Сербия «буквально будет между молотом и наковальней», подчеркнул президент.