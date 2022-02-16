Захарова напомнила Зеленскому о закрытии телеканалов на Украине

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В настоящее время Украина успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток — 2№. Об этом заявил в ходе телемарафона, посвящённого вновь созданному празднику День единения, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2» и будем продолжать это делать, — сказал премьер-министр. Он также добавил, что российский газопровод якобы...