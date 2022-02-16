Захарова напомнила Зеленскому о закрытии телеканалов на Украине
Представитель МИД Захарова напомнила о закрытии Зеленским телеканалов на Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:22, 17 февраля 2022
Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Мария Захарова прокомметировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что национальные телеканалы должны вещать в Донбассе. Она отметила, что при правлении нынешнего главы государства телеканалы преимущественно не развивают, а закрывают. Дипломат поделилась мнением в своём Telegram-канале.
Зеленский в ходе своего визита в Донецкую область призвал распространять вещание украинского телевидения и прочих СМИ в Донбассе.
Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии, — написала Захарова.
Ранее Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нескольких владельцев СМИ. Они коснутся медиахолдинга «Новости», который принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. На пять лет аннулированы лицензии и блокированы активы телекомпаний «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый», Ukrlife.tv.