Захарова назвала внешнюю политику Украины наглой Захарова заявила, что наглая внешняя политика Украины привела к её нынешнему положению

Наглая внешняя политика Украины привела её к нынешнему положению, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России». По словам дипломата, несколько месяцев назад украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что внешняя политика страны будет наглой.

Я помню, как буквально, наверное, полгода назад Зеленский сказал, что теперь внешняя политика Украины будет наглой. Вот эта наглая внешняя политика привела Украину туда, где она сейчас находится, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты Америки и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому о самостоятельности Зеленского не может идти и речи. По словам дипломата, рассуждать на тему заявлений украинского президента контрпродуктивно, потому что «сегодня он говорит одно, а завтра другое».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также называл Зеленского несамостоятельным человеком. По его словам, от главы украинского государства можно ожидать чего угодно, поскольку он «напрямую зависит от своих американских, прежде всего, кураторов».