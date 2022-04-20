Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наёмников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Британии отвернулись от своих подданных, задержанных в Донбассе. Такое мнение она выразила в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, в Лондоне «буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».

С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят — я имею в виду Украину и британских подданных, — сказала Захарова.

По информации Минобороны России, Киев привлёк всего около семи тысяч наёмников из 63 стран. Так, по данным ведомства, на территории мариупольского комбината «Азовсталь» в составе украинской группировки находится до 400 наёмников.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что иностранные наёмники не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Он отметил, что «солдаты фортуны XXI века» и «профессиональные убийцы со сломанной психикой» ищут на Украине острых ощущений и крови.