Заготовили ли для Зеленского своего Штауффенберга Решения Зеленского могут привести к потере президентского кресла

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Ассоциаций с положением нацистской Германии и нынешней Украины и так вполне хватает. Тут и слепая вера в «чудо-оружие», которое враз исправит положение на передовой, и надежды на нарастание противоречий России и Запада, и даже изощренная пропаганда со словесной эквилибристикой, когда сдачу в плен на голубом глазу именуют эвакуацией при посредничестве международных организаций.

А в последние дни все увереннее вспоминают заговор генералов вермахта против Гитлера и неудавшееся покушение на фюрера полковника генштаба Клауса фон Штауффенберга. Это когда массивный дубовый стол защитил вождя нацистов от взрывной волны. Теперь и в отношении Украины множатся анализы, доказывающие рост недовольства «тризубых» военных вмешательством в их деятельность экс-комика, а ныне пана президента.

Но если еще вчера конфликт был глубоко внутренним, то в ситуации вокруг постепенного занятия нашими войсками Северодонецка все долго скрываемые противоречия вырвались наружу. Проблема в том, что все прошедшие восемь лет противостояния в Донбассе именно в этом городе с населением в сто тысяч человек базировалась так называемая администрация Донбасса, которая управляла территориями, оставшимися в 2014-м под властью Киева. Именно отсюда шли в войска преступные приказы об обстрелах мирных городов, именно отсюда осуществлялась реализация доктрины Порошенко о детях Донбасса, которые должны сидеть в подвалах.

Так что для киевских властей Северодонецк давно стал символическим городом, сдача которого может означать окончательный крах активно подпитываемых пропагандой надежд на хоть какое-то подобие реванша.

Фото: president.gov.ua

И вот тут Владимир Зеленский посмел вмешаться в деятельность им же назначенного главнокомандующего Валерия Залужного, достаточно серьезного и по-военному образованного специалиста, фаната насаждения в хуторской украинской армии натовских стандартов. Так вот, Залужный, видя огромные потери своей армии, отдал приказ вывести остатки сил из Северодонецка и, доукомплектовав их, перебросить на защиту Лисичанска. Но президент волюнтаристски распоряжение командующего отменил и приказал держаться до последнего солдата.

Мало того что приказ на этапе, когда наши части последовательно ведут уже зачистку жилых кварталов города, выглядит очередным абсурдным желанием Киева любой ценой просто затянуть кровавый конфликт. Но своим прямым вмешательством он поставил под серьезный вопрос авторитет Залужного, который теперь выглядит не генералом, а марионеткой, исполняющей прихоти Зеленского.

В такой ситуации особенно актуально прозвучало интервью мадам Зеленской, проводящей ныне время на французском Лазурном Берегу. Первая леди Украины открыла страшную военную тайну: оказывается, их с Владимиром девятилетний сын, несмотря на свой юный возраст, постоянно дает папе советы о том, какое вооружение надо приобретать, какие предпочесть танки и самолеты. Наверное, украинским генералам после таких откровений стало совсем не весело. А тут еще главный киевский пропагандист и толкователь перемог Арестович сообщил, что в Северодонецке не отступление, а заманивание «москалей» в ловушку.

Неудивительно, что разговоры об отстранении от власти Зеленского и о передаче реального управления военной хунте звучат все громче. Поскольку, мол, настанет момент, когда все равно придется объявить Зеленского козлом отпущения и повесить на него ответственность за все неизбежное. Вот только решать за украинских военных, видимо, будут опять вдали от Киева. В тех самых реальных центрах принятия решений. Вот там, если понадобится, и определят кандидата в местные Штауффенберги.