Загоревшийся газопровод в Карелии попал на видео В Сети появилось видео пожара на газопроводе Волхов-Петрозаводск в Карелии

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В Сети появились кадры пожара на ветке газопровода Волхов-Петрозаводск в д. Таржеполь, видеозапись публикует агентство РИА Новости. Возгорание произошло в 6:20 утра по местному времени, в 6:57 газопровод был перекрыт для устранения огня. Пострадавших нет, сообщили в Госкомитете Карелии.

Аварию на газопроводе планируется устранить сегодня к вечеру и восстановить газоснабжение потребителей в полном объеме.

К тушению пожара привлекались 22 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России – 10 человек и три единицы техники. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, — говорится в сообщении.

В июне в районе девяти часов утра в СМИ появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Позже выяснилось, что возгорание произошло в результате атаки беспилотника. В Сети было опубликовано несколько видеозаписей в разных ракурсах, на которых видно, как БПЛА пикирует на завод, после чего происходит взрыв.