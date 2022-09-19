Запорожская АЭС перестала подавать электроэнергию в Херсонскую область

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Херсонская область подключилась к другим источникам энергии, поскольку линии электропередач, ведущие от Запорожской АЭС и ТЭЦ, были повреждены в результате артобстрелов ВСУ, сообщила в своем Telegram-канале администрация региона, ссылаясь на директора «Херсоноблэнерго». Он пояснил, что на поврежденных объектах ведутся ремонтные работы.

Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город. Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий, — говорится в сообщении.

Директор компании добавил, что ситуация в Херсонской области по-прежнему тяжелая. Обсуждаются вопросы охраны инфраструктуры, а также заключаются договоры с охранными предприятиями. По его словам, по мере налаживания взаимодействия с Россией обеспечение безопасности линий электропередач в регионе будет усиливаться.

Нам сейчас плотно помогают «Россети» как специалистами, поскольку у нас серьезный кадровый дефицит, так и снабжением. Нам было передано более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов: провод, кабельной продукции и многого другого, — отметил он.

Утром 19 сентября глава администрации города Энергодар Александр Волга заявил, что береговая линия рядом с Запорожской АЭС подвергается обстрелам со стороны украинских военнослужащих. Он также сообщил, что снаряды прилетают на территорию вблизи теплоэлектростанции, которая находится на расстоянии не более 1 км от ЗАЭС.