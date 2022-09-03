ЗАЭС из-за обстрелов перевели на питание собственных нужд Атака ВСУ на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП

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В результате обстрелов украинскими вйсками Запорожской АЭС была повреждена Днепровская ЛЭП. Сама станция переведена на питание собственных нужд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогово.

Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд, — написал Рогов.

Он также сообщил «прилете» между вторым и третьим энергоблоками.

В пятницу вечером появились собщения о том, что ЗАЭС подвергалась обстрелам на протяжении двух часов.

В четверг, 1 сентября, ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. По итогам осмотра объекта глава организации Рафаэль Гроссии заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Глава международной организации добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС всё, что планировала. В настоящее время на ЗАЭС работают шесть представителей МАГАТЭ.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995.

В настоящее время находится под контролем ВС РФ.