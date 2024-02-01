Задержке с отставкой Залужного нашлось объяснение РБК-Украина: задержка с отставкой Залужного связана с поиском преемника

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может лишиться своей должности в течение «считаных часов», однако такое решение задерживается по причине возникших сложностей с поиском преемника, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента страны. Основными кандидатами на пост главкома армией остаются глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Источники агентства также опровергают слухи об окончательном отказе вступления в должность главкома ВСУ Буданова и Сырского. При этом отмечается, что потенциальные преемники с осторожностью относятся к этой инициативе ввиду высокого уровня ответственности. Перестановки в высшем руководстве украинской армии могут занять недели, что позволит властям Украины смягчить реакцию на уход популярного генерала со своего поста как внутри страны, так и в странах Запада, добавил собеседник агентства.

Ранее CNN со ссылкой на два источника сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного на этой неделе. Они также утверждали, что сейчас на пост нового главкома рассматриваются кандидатуры Буданова и Сырского.

До этого сообщалось, что президент Украины попросил Залужного покинуть свой пост, однако тот отказался. Американская газета The New York Times в свою очередь написала, что правительство Украины отложило увольнение главнокомандующего ВСУ после утечки данных о планируемой отставке.