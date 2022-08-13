Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года. Об этом сообщает издание в своём Telegram-канале.

Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны, — сказано в загранпаспорте сотрудников издания.

Накануне эстонская полиция сняла с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, российских журналистов. В Эстонии они были как туристы, но не смогли проигнорировать ситуацию с ограничением выдачи россиянам виз и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Ранее «Известия» заявили, что их корреспондента и оператора отпустили из полицейского участка в Эстонии. Они возвращаются в Россию. Ксения Солдатова уточнила, что её и оператора Дмитрия Тимофеева выпустили на эстонской границе и сказали идти в сторону российской.