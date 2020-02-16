https://static.news.ru/photo/9552c938-50ed-11ea-b631-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пресс-служба посольства России в Париже рассказала о ситуации с российским художником-акционистом Петром Павленским, задержанным во Франции. Мужчина не обращался в диппредставительство за помощью.

Такую информацию там сообщили журналистам ТАСС. Дипломаты напомнили, что Павленский получил во Франции убежище и уже провёл год в заключении в этой стране, не обратившись к российскому представительству.

Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.

Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что своим поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.