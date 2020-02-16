Пресс-служба посольства России в Париже рассказала о ситуации с российским художником-акционистом Петром Павленским, задержанным во Франции. Мужчина не обращался в диппредставительство за помощью.
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Павленский пребывает во Франции под арестом за распространение видеозаписи сексуального характера якобы с участием Гриво. Политик снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Парижа и пожаловался в полицию на вмешательство в частную жизнь.
Как писал NEWS.ru, художник утверждает, что своим поступком хотел показать лицемерие женатого кандидата, который одновременно выступает в защиту семейных ценностей и позволяет себе интрижки на стороне.
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