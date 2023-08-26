Задержанный в Финляндии лидер ДШРГ «Русич» не обращался в посольство

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Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», не обращался в посольство РФ за помощью, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей дипмиссии. Сами сотрудники посольства уже направили финским властям запрос с требованием о встрече с задержанным.

Дипломаты уточнили, что Петровского задержали 20 июля и вплоть до 23 августа он на связь с посольством не выходил. Члены ДШРГ в Telegram-канале сообщают, что супруга Петровского писала и в МИД, и в администрацию президента РФ. Бойцы также заявили, что отказываются выполнять боевые задачи на Украине, пока их соратника не вернут в Россию.

Финские силовики задержали Петровского по запросу Украины. Киев добивается экстрадиции россиянина, принимавшего участие в боевых действиях на территории Донбасса в 2014–2015 годах.

Петровский известен также под именем Воислав Торден. До приезда в Финляндию он работал татуировщиком в норвежском Осло, но был депортирован после того, как обвинил власти страны в политическом преследовании. Сам Петровский утверждает, что не нарушал законов ни в Норвегии, ни в России. При этом «Фонтанка» сообщала, что Петровский состоял в рядах норвежских ультраправых движений и стал известен позированием на фоне тел украинских военных. После этого он был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины.