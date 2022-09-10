Задержанный в Энергодаре корректировщик ВСУ признал вину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Задержанный на территории Украины корректировщик огня ВСУ из Энергодара Олег Возовитов признал свою вину, сообщают «Известия». По его словам, он получил анонимное сообщение в Telegram с призывом «помочь родине» и сообщить координаты передвижения российской военной техники, за что было предложено денежное вознаграждение.

В боте отписывал пару раз. В Telegram. Пришла информация, что нужно помочь. Не было указано, от кого. Нужно помочь родине. Нужна была передача данных о передвижении российских войск и техники тут, на территории. Потом еще раз пришло, а после на меня вышел родственник — работник СБУ. Попросил, чтобы я ему передал, так как он может эту информацию быстрее использовать, — рассказал Возовитов.

Он признался, что дважды передал данные о передвижении военной техники, после чего вербовщики перестали с ним связываться. Обещанное денежное вознаграждение мужчина не получил.

Если будут результаты, мол, на меня выйдут снова и будет оговариваться сумма. Но никто не выходил и после этого, говорю, контакт оборвался, — поделился он.

Ранее в военно-гражданской администрации города сообщали о задержании корректировщика, наводившего беспилотник-камикадзе ВСУ на здание городской администрации. Известно, что это было сделано по горячим следам.

Ранее власти Энергодара заявили о попытке ВСУ подорвать здание администрации города с помощью дрона-камикадзе. В один из блоков кондиционирования на крыше постройки сбросили взрывчатку. После этого началось возгорание, которое было своевременно локализовано.