Задержанных в Швейцарии участниц Pussy Riot оштрафовали Задержанных в Швейцарии участниц Pussy Riot оштрафовали на 400 франков

Фото: IMAGO/Jacob Schröter/Global Look Press

Участница Pussy Riot Мария Алехина

Швейцарский суд приговорил участниц Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер к уплате штрафа в размере 100 франков ($101) после нанесения граффити на общественное здание в кантоне Берн, заявил РИА Новости прокурор Берна Янник Монтавон. Также они должны заплатить еще 300 франков ($305) судебных издержек.

Три женщины, которые были арестованы Бернской полицией в ночь с понедельника 29 августа на вторник 30 августа <...> были приговорены постановлением суда к штрафу в размере 100 франков и к 300 франкам процессуальных издержек, — сказал прокурор.

Ранее на трех участниц Pussy Riot была подана жалоба в швейцарский кантон Берн и возбуждено дело из-за попытки нарисовать антивоенное граффити, заявил пресс-секретарь полиции кантона Берн Жоэль Регли. По его словам, девушки были задержаны в Ваберне, где они пытались расписать стену, принадлежащую муниципалитету.

Продюсер группы Александр Чепарухин заявил, что девушкам пригрозили депортацией из страны. По словам продюсера, у него есть фотографии полицейских, которые задержали девушек, однако в Швейцарии запрещено фотографировать и публиковать их снимки.