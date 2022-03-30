Задержанных в ДНР иностранных наемников пообещали привлекать к суду

Иностранных наёмников, задержанных на территории Доецкой народной республики, будут привлекать к суду. Об этом заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду, — сообщил Басурин

Ранее он заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из города. По словам Басурина, им уже делалось подобное предложение, от него отказались. При этом представитель ДНР гарантировал сохранить им жизнь.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.